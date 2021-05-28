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Макс Ферстаппен: В Баку Мерседес будет смотреться очень сильно

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Макс рассказал о своих ожиданиях

Макс Ферстаппен: В Баку Мерседес будет смотреться очень сильно

Новина українською

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен предвосхитил грядущий этап Формулы-1 в Баку (Азербайджан), который пройдёт с 4 по 6 июня.

"Что касается следующей гонки в Баку, то уверенность в себе, как, например, в Монако там не так важна для победы. Достаточно комфортно чувствовать себя за рулём болида, чтобы он делал то, что ты хочешь, я и в Монако всегда был быстр, просто слишком часто разбивал машины!

В Баку же нас ждёт городская трасса совсем другого типа, с длинными прямыми, где тебе нужно гораздо меньше прижимной силы, да и уровень сцепления с треком там заметно ниже. Так что я вообще не стал бы сравнивать этапы в Монако и Баку.

Честно говоря, трасса в Баку — далеко не моя самая любимая. Хотя она нормальная. Я также никогда не был там на подиуме. Думаю, пришло время это изменить. Посмотрим, насколько мы окажемся конкурентоспособны, но я думаю, что "Мерседес" вернётся и будет смотреться там очень сильно", — приводит слова Ферстаппена Crash.

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В статье: Макс Ферстаппен
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