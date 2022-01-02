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Валтери Боттас: Очень важно, что у тебя в голове

Автоспорт
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Итоги сезона

Валтери Боттас: Очень важно, что у тебя в голове

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал итоги сезона 2021 года. Его слова цитирует F1i.com:

"Безусловно, я многое узнал о себе. Я понял, какую роль играет психология в Формуле-1. Если рассуждать о том, что на первом месте – физическая или психологическая борьба, то, думаю, очень важно, что у тебя в голове. Я, безусловно, научился принимать ошибки, извлекать из них выводы, быть честным с собой – это великое дело.

Всегда был риск, что я начну переборщивать и не смогу дойти до той точки, где я хотел бы быть. Поэтому я принимал тот факт, что бороться с Льюисом довольно тяжело, и я не всегда могу победить его. Все дело в его стабильности, таланте и работе над собой.

Я тоже понимал, что способен на это, поэтому старался не очень себя упрекать, когда не получалось. Это очень важно. Я понял, какие вещи работают для меня в плане настроения на гонки, как действовать между Гран-при" – сказал он.

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В статье: Валттери Боттас
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