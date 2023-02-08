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ФОТО. Валттери Боттас показал дизайн своего нового шлема

Автоспорт
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Это будет второй сезон в составе Альфа Ромео

ФОТО. Валттери Боттас показал дизайн своего нового шлема

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Новина українською

Финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1.

Напомним, что пилот в 2022 году проводил первый сезон в составе "Альфа Ромео". Финн провёл уверенный сезон, набрав 49 очков и заняв 10-е место в личном зачёте.

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В статье: Валттери Боттас
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