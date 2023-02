ФОТО. Валттери Боттас показал дизайн своего нового шлема

Финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1.

Напомним, что пилот в 2022 году проводил первый сезон в составе "Альфа Ромео". Финн провёл уверенный сезон, набрав 49 очков и заняв 10-е место в личном зачёте.

So fresh, so clean, so VB. ????????



What do we think of @ValtteriBottas' 2023 design?#GetCloser #F1 pic.twitter.com/O78Ku0IHWr