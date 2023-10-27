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Хюлькенберг ведет переговоры с Ауди о контракте
Интересный ход команды
Немецкий пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг, будущее которого связывают с "Ауди", которая планирует присоединиться к Формуле-1 в сезоне-2026, подтвердил факт переговоров с командой. Одной из причин интереса к проекту он назвал знакомство с генеральным директором "Заубера" Андреасом Зайдлем.
"Были обсуждения. Я очень хорошо знаю Андреаса Зайдля по его дням в «Порше» и в Формуле-1. Мы хорошо ладим, и это не секрет. Были обсуждения и был интерес. В конце концов, ничего не произошло. Думаю, следующий год будет очень интересным и карты будут перетасованы. На рынке пилотов многое произойдёт. Это будет зависеть в том числе от того, как хорош будет болид и сможете ли вы себя презентовать или нет.
Когда "Ауди" наконец присоединится в 2026 году, вопрос будет заключаться в том, станут ли они топ-командой или нет. Они должны доказать это и достичь в первую очередь, поэтому по-прежнему остаются вопросы. Сейчас я здесь, дома, а всё остальное под вопросом", — сказал Хюлькенберг в интервью Sky Sport Germany.
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