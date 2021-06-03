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НБА: Филадельфия выбила Вашингтона, Юта и Нью-Йорк шагают во второй раунд
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Вашингтон 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18)
Алексей Лень за 2 минуты очков не набрал.
Счет в серии – 4:1
Нью-Йорк – Атланта 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)
Счет в серии – 1:4
Юта – Мемфис 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)
Счет в серии – 4:1
Клипперс – Даллас 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)
Счет в серии – 2:3
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