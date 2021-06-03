  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Филадельфия выбила Вашингтона, Юта и Нью-Йорк шагают во второй раунд
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Филадельфия выбила Вашингтона, Юта и Нью-Йорк шагают во второй раунд

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Филадельфия выбила Вашингтона, Юта и Нью-Йорк шагают во второй раунд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филадельфия – Вашингтон 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18)

Алексей Лень за 2 минуты очков не набрал.

Счет в серии – 4:1

Нью-Йорк – Атланта 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)

Счет в серии – 1:4

Юта – Мемфис 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)

Счет в серии – 4:1

Клипперс – Даллас 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)

Счет в серии – 2:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Филадельфия 76er Вашингтон Уизардз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...