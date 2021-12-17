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Прометей обыграл Тернополь, Киев-Баскет и Харьковские Соколы потерпели поражение

Баскетбол
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В рамках Суперлиги было сыграно четыре матча

Прометей обыграл Тернополь, Киев-Баскет и Харьковские Соколы потерпели поражение

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

В пятницу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Windrose состоялось четыре поединка.

Лидер чемпионата Прометей одержал 19-ю победу в сезоне, разгромив дома в результативном матче Тернополь. Хозяева провели результативный матч, в котором 51 очко дал ряд запасных.

Киев-Басккет во второй раз в сезоне уступил Запорожье. Гости в заключительную четверть сократили разницу лишь до одного балла. Впрочем, хозяева оказались более устойчивыми в заключительной части и выиграли 70:65.

В параллельном матче южненский Химик одержал домашнюю победу со счетом 72:70 над Харьковскими Соколами.

В последнем поединке дня Днепр на выезде одержал комфортную победу над Одессой 87:80.

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В статье: БК Прометей (Камянское) БК Харьковские Соколы
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Источник:
ФБУ

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