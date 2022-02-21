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Исторический перформанс Карри в Матче всех звезд. ВИДЕО
Звезда Голден Стэйт устроил шоу в Кливленде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стефен Карри в Матче всех звезд набрал 50 очков и реализовал рекордные в истории 16 трехочковых.
Перформанс Карри помог Команде ЛеБрона Джеймса обыграть Команду Кевина Дюранта со счетом 163:160.
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