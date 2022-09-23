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МБК Николаев опубликовал заявление по поводу участие в новом сезоне Суперлиги
Команда готова отказаться от участия
фото - sportando.basketball
На официальных страницах МБК "Николаев" в социальных сетях появилось заявление клуба о возможном неучастии команды в следующем сезоне Суперлиги.
Николаевская команда прямым текстом заявляет, что в случае отказа Прометея заплатить взнос за участие в чемпионате Украины и сыграть в Суперлиге, МБК Николаев вынужден тоже отказаться от чемпионата из-за отсутствия финансирования, которое пообещал им Прометей.
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