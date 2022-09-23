МБК Николаев опубликовал заявление по поводу участие в новом сезоне Суперлиги

На официальных страницах МБК "Николаев" в социальных сетях появилось заявление клуба о возможном неучастии команды в следующем сезоне Суперлиги.

Николаевская команда прямым текстом заявляет, что в случае отказа Прометея заплатить взнос за участие в чемпионате Украины и сыграть в Суперлиге, МБК Николаев вынужден тоже отказаться от чемпионата из-за отсутствия финансирования, которое пообещал им Прометей.