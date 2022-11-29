 НБА. Индиана отыгралась с -17, 45 очков Дюранта позволили Бруклину переиграть Орландо ᐉ UA-Футбол
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НБА. Индиана отыгралась с -17, 45 очков Дюранта позволили Бруклину переиграть Орландо

Баскетбол
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Результаты матчей

НБА. Индиана отыгралась с -17, 45 очков Дюранта позволили Бруклину переиграть Орландо

Фото: USA Today

Новина українською

29 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

"Вашингтон Уизардс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 142:127
"Филадельфия Сиксерс" — "Атланта Хоукс" — 104:101
"Бостон Селтикс" — "Шарлотт Хорнетс" — 140:105
"Бруклин Нетс" — "Орландо Мэджик" — 109:102
"Торонто Рэпторс" — "Кливленд Кавальерс" — 100:88
"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 105:101
"Денвер Наггетс" — "Хьюстон Рокетс" — 129:113
"Юта Джаз" — "Чикаго Буллз" — 107:114
"Сакраменто Кингз" — "Финикс Санз" — 117:122
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Индиана Пэйсерс" — 115:116

В одном из матчей "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Индиану Пэйсерс". Победу в игре одержали гости со счётом 116:115.

"Лейкерс" имели преимущество в 17 очков в течение четвёртой четверти, но не смогли его удержать, а решающим моментом матча стал баззер-биттер через Леброна Джеймса в исполнении Тайриса Халибёртона, который принёс победу гостям.

Именно Халибёртон продемонстрировал лучшую результативность в составе своей команды, записав в свой актив 24 очка.

В паралельном матче "Бруклин Нетс" принимал "Орландо Мэджик". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:102.

Самым результативным игроком у "Бруклина" стал американец Кевин Дюрант, набравший 45 очков, сделавший семь подборов и пять передач.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс
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