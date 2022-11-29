Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Индиана отыгралась с -17, 45 очков Дюранта позволили Бруклину переиграть Орландо
Результаты матчей
Фото: USA Today
29 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
"Вашингтон Уизардс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 142:127
"Филадельфия Сиксерс" — "Атланта Хоукс" — 104:101
"Бостон Селтикс" — "Шарлотт Хорнетс" — 140:105
"Бруклин Нетс" — "Орландо Мэджик" — 109:102
"Торонто Рэпторс" — "Кливленд Кавальерс" — 100:88
"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 105:101
"Денвер Наггетс" — "Хьюстон Рокетс" — 129:113
"Юта Джаз" — "Чикаго Буллз" — 107:114
"Сакраменто Кингз" — "Финикс Санз" — 117:122
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Индиана Пэйсерс" — 115:116
В одном из матчей "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Индиану Пэйсерс". Победу в игре одержали гости со счётом 116:115.
"Лейкерс" имели преимущество в 17 очков в течение четвёртой четверти, но не смогли его удержать, а решающим моментом матча стал баззер-биттер через Леброна Джеймса в исполнении Тайриса Халибёртона, который принёс победу гостям.
Именно Халибёртон продемонстрировал лучшую результативность в составе своей команды, записав в свой актив 24 очка.
В паралельном матче "Бруклин Нетс" принимал "Орландо Мэджик". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:102.
Самым результативным игроком у "Бруклина" стал американец Кевин Дюрант, набравший 45 очков, сделавший семь подборов и пять передач.
Популярное сейчас
- Динамо с Металлистом, последний тур и начало плей-офф ЧМ. Расписание футбола на 29 ноября - 4 декабря
- Неевропейский и некачественный. Итоги первых девяти дней Чемпионата Мира-2022
- В 37 лет попал в Аякс, а в 39 - на мундиаль: седовласый вратарь из Нидерландов показывает, почему никогда нельзя сдаваться
- НБА. Дабл-дабл Адетокумбо помог Милуоки обыграть Даллас, Голден Стэйт оказался сильнее Милуоки
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
Новости по теме
- 08:44 Весь спорт НБА. Лейкерс снова проиграл и опустился на 14 место в турнирной таблице, 24 очка Дончича не помогли Далласу обыграть Орландо
- 09:36 Весь спорт НБА. Лейкерс потерпел очередное поражение, 45 очков Карри помогли Голден Стэйт одержать победу
- 22:51 Весь спорт В Лейкерс хотят выменять четырёх игроков