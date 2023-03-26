Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Атланта побеждает Индиану, Майами уступают Бруклину
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" - "Индиана"
143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)
"Майами" - "Бруклин"
100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)
"Денвер" - "Милуоки"
129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)
"Финикс" - "Филадельфия"
125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)
"Сакраменто" - "Юта"
121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)
"Клипперс" - "Новый Орлеан"
110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)
Популярное сейчас
- Швейцария выносит Беларусь, ничья между Израилем и Косово, победа Румынии
- Испания - Норвегия 3:0. Затащил 32-летний дебютант
- Отбор на Евро-2024. Турция справилась с Арменией Петракова в Ереване
- ВИДЕО. Даже партнеры в шоке. Защитник Кливленда забросил лучший данк сезона в НБА
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО