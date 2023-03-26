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НБА. Атланта побеждает Индиану, Майами уступают Бруклину

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Индиану, Майами уступают Бруклину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" - "Индиана"

143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)

"Майами" - "Бруклин"

100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)

"Денвер" - "Милуоки"

129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)

"Финикс" - "Филадельфия"

125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)

"Сакраменто" - "Юта"

121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)

"Клипперс" - "Новый Орлеан"

110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)

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