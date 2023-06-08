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Крис Пол может продолжить карьеру в Лейкерс
Также не исключается вариант с Клипперс
фото - USA TODAY Sports
Защитник "Финикс Санз" Крис Пол может продолжить карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс" или "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Ранее сообщалось, что "Финикс" уже уведомил Пола о предстоящем отчислении из команды.
"Мне сказали, что Крис Пол и его представители намерены получить ответ о своём будущем до 28 июня. Они хотят знать, станет ли он свободным агентом в межсезонье. Тогда Пол будет очень востребован, особенно для двух команд — "Лейкерс" и "Клипперс". У Криса всё ещё есть дом в Лос-Анджелесе, где он бывает в межсезонье", — сообщил Войнаровски на своей странице в социальных сетях.
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