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Крис Пол может продолжить карьеру в Лейкерс

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Также не исключается вариант с Клипперс

Крис Пол может продолжить карьеру в Лейкерс

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Защитник "Финикс Санз" Крис Пол может продолжить карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс" или "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Ранее сообщалось, что "Финикс" уже уведомил Пола о предстоящем отчислении из команды.

"Мне сказали, что Крис Пол и его представители намерены получить ответ о своём будущем до 28 июня. Они хотят знать, станет ли он свободным агентом в межсезонье. Тогда Пол будет очень востребован, особенно для двух команд — "Лейкерс" и "Клипперс". У Криса всё ещё есть дом в Лос-Анджелесе, где он бывает в межсезонье", — сообщил Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

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В статье: Крис Пол Лос-Анджелес Лейкерс
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