  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. ЧМ-2020: Украина объявила состав на женскую эстафету
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2020: Украина объявила состав на женскую эстафету

Биатлон
(2 голосов)

Побегут все сильнейшие.

ЧМ-2020: Украина объявила состав на женскую эстафету
Новина українською

Старший тренер женской сборной Украины назвал четверку спортсменок, которые завтра выступят в эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в Антхольце.

"После утренней тренировки мы окончательно определились с составом на женскую эстафету. Первый этап пойдет Настя Меркушина, второй – Юля Джима, третий – Вита Семеренко, и четвертый – Лена Пидгрушная.

Мы посмотрели сегодня на состояние Вали и Виты, они проделали определенную работу, и мы оценили их возможности – по самочувствию, по работоспособности. Сама Валя сказала, что пока она не в том состоянии, чтобы выступать на таком уровне. Настя же наоборот заверила, что будет работать на максимуме", - сказал Валерий Лесников.

Украина в эстафете буде защищать прошлогоднюю бронзу. В той гонке вместо Елены Пидгрушной финальный этап бежала Валя Семеренко.

Эстафета на ЧМ-2020 в Антхольце начнется в 12:45 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2019-2020 ЧМ-2020 по биатлону
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Biathlon.com.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...