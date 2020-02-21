ЧМ-2020: Украина объявила состав на женскую эстафету

Старший тренер женской сборной Украины назвал четверку спортсменок, которые завтра выступят в эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в Антхольце.

"После утренней тренировки мы окончательно определились с составом на женскую эстафету. Первый этап пойдет Настя Меркушина, второй – Юля Джима, третий – Вита Семеренко, и четвертый – Лена Пидгрушная.

Мы посмотрели сегодня на состояние Вали и Виты, они проделали определенную работу, и мы оценили их возможности – по самочувствию, по работоспособности. Сама Валя сказала, что пока она не в том состоянии, чтобы выступать на таком уровне. Настя же наоборот заверила, что будет работать на максимуме", - сказал Валерий Лесников.

Украина в эстафете буде защищать прошлогоднюю бронзу. В той гонке вместо Елены Пидгрушной финальный этап бежала Валя Семеренко.

Эстафета на ЧМ-2020 в Антхольце начнется в 12:45 по киевскому времени.