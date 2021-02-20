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Кубок IBU. Кривонос финиширует четвертой в спринте, до бронзы не хватило 0,2 секунды

Биатлон
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Результаты спринта у женщин

Кубок IBU. Кривонос финиширует четвертой в спринте, до бронзы не хватило 0,2 секунды

UA-Футбол
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Сегодня, 20 февраля в словацком Брезно-Осорбли состоялась женская спринтерская гонка в рамках 5 этапа Кубка IBU 2020/2021.

Победу в заезде одержала россиянка Егорова, серебро и бронза у представительниц Норвегии Йохансен и Эрдал.

Что касается украинок, то лучшей среди наших девушек стала Анна Кривонос, которая с чистой стрельбой сумела финишировать на 4 позиции. До третьего места ей не хватило буквально 0,2 секунды.

Кубок IBU. Брезно-Осорбли

Спринт

Женщины

1. А.Егорова (0 + 0)

2. М.К. Йохансен (0 + 0) (+14,7с.)

3. К. Эрдал (0 + 0) (0 + 1) (+17,4с.)

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4. Анна Кривонос (0 + 0) (+17,6с.)

16. Ирина Петренко (1 + 0) (+50,6с.)

28. Надежда Белкина (1 + 0) (+1.21,9с.)

58. Валерия Дмитренко (0 + 1) (+2.41,7с.)

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В статье: Кубок IBU
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