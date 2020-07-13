  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. 10 лет назад Уайлдер побывал в нокдауне и должен был проиграть
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

10 лет назад Уайлдер побывал в нокдауне и должен был проиграть

Бокс
(1 голосов)

Экс-чемпион WBC мог никогда не добраться до вершины.

10 лет назад Уайлдер побывал в нокдауне и должен был проиграть
Новина українською

Первое поражение в карьере могло настичь Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) задолго до реванша с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в феврале этого года. 10 лет назад американец был близок к фиаско в бою с малоизвестным Гарольдом Сконьерсом (18-27-2, 11 КО).

Этот поединок не снимался на видео, но очевидцы утверждают, что Уайлдер не только побывал в нокдауне, но и должен был проиграть, поскольку пролежал на канвасе ринга более 10 секунд.

"Деонтей уронил его несколько раз и пошел на добивание. Сконьерс выбросил широченный удар, который попал Уайлдеру в затылок. Нокдаун все равно отсчитали. Деонтей нормально отреагировал: поднялся на ноги, продолжил бой, забил соперника в следующем же раунде. Считаю, ничего особенного не произошло. Такое могло произойти с кем угодно", - вспоминает тренер Уайлдера Джей Дис.

До конца года Деонтей Уайлдер должен провести третий бой с Тайсоном Фьюри. Дата и место проведения поединка еще не определены.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...