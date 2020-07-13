10 лет назад Уайлдер побывал в нокдауне и должен был проиграть

Первое поражение в карьере могло настичь Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) задолго до реванша с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в феврале этого года. 10 лет назад американец был близок к фиаско в бою с малоизвестным Гарольдом Сконьерсом (18-27-2, 11 КО).

Этот поединок не снимался на видео, но очевидцы утверждают, что Уайлдер не только побывал в нокдауне, но и должен был проиграть, поскольку пролежал на канвасе ринга более 10 секунд.

"Деонтей уронил его несколько раз и пошел на добивание. Сконьерс выбросил широченный удар, который попал Уайлдеру в затылок. Нокдаун все равно отсчитали. Деонтей нормально отреагировал: поднялся на ноги, продолжил бой, забил соперника в следующем же раунде. Считаю, ничего особенного не произошло. Такое могло произойти с кем угодно", - вспоминает тренер Уайлдера Джей Дис.

До конца года Деонтей Уайлдер должен провести третий бой с Тайсоном Фьюри. Дата и место проведения поединка еще не определены.