Просто мрази, куда они смотрели: Менеджер Ломаченко о записках в бою против Лопеса

Менеджер украинского легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас прокомментировал счет поединка своего подопечного против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Его слова цитирует канал Левой Левой Правой:

- Ваше мнение по поводу записок этого боя.

- Та вообще мрази, я даже не хочу об этом говорить. Какие здесь записки, здесь вообще ... Я не знаю, куда они смотрели, что они смотрели. Особенно 119-109, это вообще не вливается никуда.

- Может ли такое быть, что судьи были заряжены?

- Что ты имеешь в виду, когда говоришь слово заряжены? Подкуплены, что они получили за это деньги или они зашли и в них не было симпатии на Васю в этот вечер?

- Возможно и не деньги, но людям сказали, например, что они будут получать большее количество вечеров (для судейства - прим.), А это деньги.

- Я не могу сказать. За всю свою карьеру я не слышал, чтобы кто-то где-то подкупил кого-то. Я слышал, что кто-то где-то, как это в Америке называется fixed fight, но не могу привести пример, я лично не знал это, а я не мало уже нахожусь в этой сфере, поэтому я думаю, здесь мы не можем обвинять судей, что они были заряжены или подкуплены, то есть ни в коем случае мы не можем так говорить, потому что мы это не знаем. Но мы можем сказать, что они просудили этот бой не адвокатно, это 100%. То есть цифры не сходятся ни в коем случае, даже ни у одного из трех судей - сказал он.