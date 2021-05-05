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Сондерс объявил, что бой с Альваресом состоится
Побуянил и смирился
фото - boxingscene.com
Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) из-за разногласий по размеру ринга угрожал не выйти на бой с Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО).
Ситуация накалилась до того, что Сондерсу даже подыскали замену в лице Джона Райдера (29-5, 16 КО).
Теперь же британец объявил, что все разногласия с промоутерами остались в прошлом.
"Хочу сообщить, что я доволен — все проблемы устранены. Как вы видели, в предыдущем видео я тэгнул Канело и промоутера Эдди Хирна. Размеры ринга – не проблема. Бой в силе", - сказал Сондерс.
Бой между Саулем Альваресом и Билли Джо Сондерсом состоится 8 мая в Арлингтоне (штат Техас).
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