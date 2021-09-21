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Озвучен гонорар Джошуа за бой с Усиком

Бокс
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Сумма внушает

Озвучен гонорар Джошуа за бой с Усиком

Новина українською

Таблоид Mirror объявил гарантированный гонорар чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за бой с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Согласно данным британских СМИ, Джошуа улучшит свое финансовое положение на 15 миллионов фунтов. Ожидается, что эта сумма будет увеличена как минимум в два раза за счет процента от продажи платных трансляций.

Что касается Усика, то размер гонорара украинца источникам Mirror неизвестен.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк сообщил, что за бой с Джошуа Усик получит рекордный гонорар в карьере.

Усик и Джошуа встретятся на ринге 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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