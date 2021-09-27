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Усик признан лучшим супертяжем мира по версии BoxRec

Бокс
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Усик признан лучшим супертяжем мира по версии BoxRec

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Усик (19-0, 13 КО) после субботней победы на Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поднялся на первое место в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого дивизиона.

Усик в статусе чемпиона WBA, WBO и IBF обошел Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Усик признан лучшим супертяжем мира по версии BoxRec - изображение 1

В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Усика опережают только Сауль Альварес, Геннадий Головкин и Эррол Спенс.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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