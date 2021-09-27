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Усик признан лучшим супертяжем мира по версии BoxRec
Всё логично
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) после субботней победы на Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поднялся на первое место в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого дивизиона.
Усик в статусе чемпиона WBA, WBO и IBF обошел Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Усика опережают только Сауль Альварес, Геннадий Головкин и Эррол Спенс.
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