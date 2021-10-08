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Тренер Фьюри: Тайсон обладает характеристиками Льюиса, Кличко, Али и Майка Тайсона

Бокс
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Боксер готовится к поединку с Уайлдером

Тренер Фьюри: Тайсон обладает характеристиками Льюиса, Кличко, Али и Майка Тайсона

фото - boxingscene.com

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Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о своём подопечном, заявив, что в поединке с американцем Деонтеем Уайледером он покажет навыки, о которых многие даже не подозревают.

"Думаю, Тайсон обладает характеристиками Льюиса, Кличко, Али, Майка Тайсона и всех великих тяжеловесов. У него есть все их характеристики и к тому же психологическая стойкость. У него есть всё, что было у них, и даже больше. Тайсон — особенный боксёр, и займёт особое место в истории бокса.

Быть может, если бы Тайсон пришёл к нам, когда ему было 25 лет, то стал бы нокаутёром раньше. Но у него и так отличная карьера.

Перед вторым боем с Уайлдером он быстро усвоил много нового. Сейчас он стал мудрее, а это важно в боксе. Моя цель — сделать из Тайсона Фьюри лучшую версию его самого. Мы очень взволнованы в преддверии предстоящего боя, в котором он наконец сможет выйти и продемонстрировать все навыки и таланты, о которых многие даже не подозревают", — приводит слова Шугара Daily Mail.

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В статье: Тайсон Фьюри
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