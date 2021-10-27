Последний бой в карьере Виталия Кличко: Москва и окровавленный соперник. ВИДЕО

Последний бой в карьере Кличко-старший провел 8 сентября 2012 года в Москве – украинец техническим нокаутом в четвертом раунде остановил непобежденного Мануэля Чарра и провел девятую защиту повторно завоеванного титула WBC.

Виталий Кличко во втором раунде отправил немца в нокдаун, а затем левым боковым рассек ему бровь. Окровавленный Чарр рвался продолжать бой, но врач в четвертом раунде сообщил рефери, что поединок нужно остановить.

Стоит отметить, что изначально бой Кличко-Чарр должен был пройти в Киеве на НСК «Олимпийский», но переговоры по организации мегафайта в столице Украины зашли в глухой угол.

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