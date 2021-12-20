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Украинец Чухаджян 21 января проведет титульный бой

Бокс
(2 голосов)

Он состоится в полусреднем весе

Украинец Чухаджян 21 января проведет титульный бой

Новина українською

Украинский боксер Карен Чухаджян (19-1, 9 KO) проведет бой с британцем Райаном Мартином (14-2-1, 6 КО) 21 января.

Боксеры будут бороться за титул IBF Inter-Continental в полусреднем весе

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В статье: Карен Чухаджян
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