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Украинец Чухаджян 21 января проведет титульный бой
Он состоится в полусреднем весе
Украинский боксер Карен Чухаджян (19-1, 9 KO) проведет бой с британцем Райаном Мартином (14-2-1, 6 КО) 21 января.
Боксеры будут бороться за титул IBF Inter-Continental в полусреднем весе
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