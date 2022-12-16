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Джо Джойс: Я истощу Усика, заставлю его устать

Бокс
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Пока бой не планируется

Джо Джойс: Я истощу Усика, заставлю его устать

Новина українською

Временный обладатель титула супертяжелого веса по версии WBO Джо Джойс, уверен, что сможет одолеть украинца Александра Усика.

"Это будет увлекательное сражение, потому что Усик показал свою способность держаться против мощных ударов все 12 раундов. Мы видели это в боях с Джошуа, но Энтони не нанес столько ударов, сколько буду наносить я".

"Очень важно попадать по Усику. Он — хитрый и умный боксер, постоянно избегающий ударов, классно работающий корпусом, постоянно двигающийся. У тебя может быть удар любой силы, но если ты не попадаешь, то смысла в этом нет".

"Уверен, я смогу сделать так, что удары будут попадать по нему. Я истощу Усика, заставлю его устать. Он не продержится со мной 12 раундов", - уверен Джойс.

Джойс может стать соперником Усика в том случае, если украинец в следующем поединке победит Тайсона Фьюри.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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