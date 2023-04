Усик получил китайского претендента на пояс WBO

В ночь с 15 на 16 апреля в Лондоне (Великобритания) состоялся бой между непобедимым Джо Джойсом (15-1; 14 КО) и опытным китайским супертяжем Чжаном Чжилеем (25-1-1; 20 КО).

Перед началом поединка все специалисты отдавали предпочтение британцу, на его стороне молодой возраст, талант и жажда новых свершений. Однако результат поединка оказался совсем другим.

Начиная с первых раундов, китаец завладел инициативой. Он больше атаковал, чаще попадал в соперника. Во втором раунде атака была настолько удачной, что Джойс едва присел на пятую точку, однако смог удержать равновесие.

Zhang gets Big Joe dancing in round two ‼️



@BTSportBoxing #JoyceZhang pic.twitter.com/UOfRHWF3Vp