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Усик получил китайского претендента на пояс WBO
Максимально неожиданный финал
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 апреля в Лондоне (Великобритания) состоялся бой между непобедимым Джо Джойсом (15-1; 14 КО) и опытным китайским супертяжем Чжаном Чжилеем (25-1-1; 20 КО).
Перед началом поединка все специалисты отдавали предпочтение британцу, на его стороне молодой возраст, талант и жажда новых свершений. Однако результат поединка оказался совсем другим.
Начиная с первых раундов, китаец завладел инициативой. Он больше атаковал, чаще попадал в соперника. Во втором раунде атака была настолько удачной, что Джойс едва присел на пятую точку, однако смог удержать равновесие.
Zhang gets Big Joe dancing in round two ‼️— IFL TV (@IFLTV) April 15, 2023
@BTSportBoxing #JoyceZhang pic.twitter.com/UOfRHWF3Vp
После 5 раундов тотального одностороннего избиения, бойцы вышли на шестую трех-минутку. На лице британца образовались гематомы, что вынудило рефери после очередной атаки Чжана остановить поединок и присудить ему победу техническим нокаутом.
Таким образом, нанеся первое поражение своему сопернику, Чжилей стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет украинский чемпион Александр Усик (20-0; 13 КО). Китайско-украинское противостояние, скорее всего, произойдет в конце этого, или в начале следующего года.
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