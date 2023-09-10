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Джойс планирует выйти на бой против Усика
Еще один искатель скифского золота
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) заявил, что хочет выйти на бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) и планирует это сделать после победы в бою-реванше над китайцем Чжаном Чжилеем (25-1-1; 20 КО). Его слова цитирует Sky Sports:
"Это мой план. Он сложен. Ты никогда не знаешь, что произойдет. В конце концов я туда доберусь. Я уверен в этом. Победа вернет меня в обойму обязательных претендентов. Защита титула WBO будет объявлена после защиты IBF, которая будет следующей. Так что я могу получить свой шанс.
Я ухожу, чтобы вернуть свое и забрать титул временного чемпиона WBO. Потом я смогу продолжить свое путешествие и стать чемпионом мира в тяжелом весе" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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