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Джойс планирует выйти на бой против Усика

Бокс
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Еще один искатель скифского золота

Джойс планирует выйти на бой против Усика

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) заявил, что хочет выйти на бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) и планирует это сделать после победы в бою-реванше над китайцем Чжаном Чжилеем (25-1-1; 20 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Это мой план. Он сложен. Ты никогда не знаешь, что произойдет. В конце концов я туда доберусь. Я уверен в этом. Победа вернет меня в обойму обязательных претендентов. Защита титула WBO будет объявлена после защиты IBF, которая будет следующей. Так что я могу получить свой шанс.

Я ухожу, чтобы вернуть свое и забрать титул временного чемпиона WBO. Потом я смогу продолжить свое путешествие и стать чемпионом мира в тяжелом весе" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри обвинил Усика в срыве поединка.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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