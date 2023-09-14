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Тайсон Фьюри: Майк Тайсон должен быть в моём углу ринга

Бокс
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Британец высказался о подготовке к бою

Тайсон Фьюри: Майк Тайсон должен быть в моём углу ринга

фото - boxingscene.com

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Британец Тайсон Фьюри высказался о том, что его кумир, легенда бокса Майк Тайсон присутствует в тренировочном лагере и помогает бывшему бойцу UFC Фрэнсису Нганну, с которым Фьюри предстоит провести боксёрский поединок.

"На самом деле я думаю, что это грустно. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня и остаться проигравшим. Это правда грустно, и я считаю, что он должен быть в моём углу ринга, а не у оппонента, но бизнес есть бизнес, и я понимаю, что он суров.

Независимо от того, чему он учит этого парня, независимо от того, сколько боксёрских тренировок он проводит, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу. Не помню, кто сказал это, но это правда. У них всех всегда есть план, по ним не заткнут рот", — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Напомним, бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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В статье: Тайсон Фьюри
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