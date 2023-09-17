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Джойс о бое Фьюри – Нганну: Если Фрэнсис сможет ударить, он прибьет Тайсона
Смелый прогноз
Фото: The Guardian
Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и Фрэнсисом Нганну. Его слова цитирует iFL TV:
"Нганну бьет сильно, если сможет попасть по вас. Я спарринговал с ним, и он нанес мне ужасные удары.
Бокс – это другой вид спорта, он немного изысканнее, потому что вы используете только свои руки. Здесь нельзя использовать ноги, локти и борьбу. Нганну начинал с бокса, поэтому мне интересно увидеть, что он может придумать, тренируясь только в боксе.
Если Нганну сможет нанести удар по Фьюри, он может его прибить" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер
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