Джойс о бое Фьюри – Нганну: Если Фрэнсис сможет ударить, он прибьет Тайсона

Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и Фрэнсисом Нганну. Его слова цитирует iFL TV:

"Нганну бьет сильно, если сможет попасть по вас. Я спарринговал с ним, и он нанес мне ужасные удары.

Бокс – это другой вид спорта, он немного изысканнее, потому что вы используете только свои руки. Здесь нельзя использовать ноги, локти и борьбу. Нганну начинал с бокса, поэтому мне интересно увидеть, что он может придумать, тренируясь только в боксе.

Если Нганну сможет нанести удар по Фьюри, он может его прибить" – сказал он.