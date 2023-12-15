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Эдди Хирн: О бое Джошуа с Уайлдером пока можно забыть

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Команда британца не настроена на организацию боя

Эдди Хирн: О бое Джошуа с Уайлдером пока можно забыть

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал слухи о бое британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера. Ранее об этом сообщило издание ESPN US.

"Ничего не подписано. Сейчас мы сосредоточены на бое с Валлином, и о бое с Уайлдером пока можно забыть. Но, конечно, как я уже говорил ранее, мы стремимся к организации этого боя. Убеждён, если мы выиграем в следующую субботу, поединок состоится. Но в настоящий момент ничего не подписано", – сказал Хирн на канале Boxing News в YouTube.

Напомним, бой Джошуа и шведа Отто Валлина состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Эдди Хирн
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