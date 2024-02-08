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Теофимо Лопес: Кроуфорд всё равно не побьёт Канело, несмотря на его спад

Бокс

Теофимо высказался о предстоящем поединке боксеров

Теофимо Лопес: Кроуфорд всё равно не побьёт Канело, несмотря на его спад

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

"Даже несмотря на спад Канело, Кроуфорд всё равно его не побьёт. Он слишком сильный и большой", — написал Лопес в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, что 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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