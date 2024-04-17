Дюбуа: Что бы ни случилось, я надеюсь на победу Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпион мира по второстепенной версии WBA World в супертяжёлом дивизионе британец Дэниел Дюбуа (20-2, 19 КО) дал совет британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) на бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

— Каково для вас перейти от поединка с Александром Усиком через Джаррелла Миллера на Филипа Хрговича? Это немного убийственный ряд, не так ли?

— Это отлично. Я это люблю. Хватит лёгких прикосновений, хватит лёгких боёв. Сможешь ли ты это сделать, сможешь ли доказать себе, что ты мужик? И я хочу сделать это!

— Ментально вы преодолели эти проблемы после боя с Усиком, все эти противоречия с ударом ниже пояса?

— Я думаю, да. Я думаю, мы ясно дали всем понять и сейчас двигаемся дальше. Так что мы точно убрали все вопросы, которые были ранее. Я сейчас другой человек, и я готов к будущему.

— Вы провели бой с Усиком, вы роняли его, вы уверены, что это был удар по корпусу и теперь многие люди говорят, что Усик уязвим к ударам по корпусу. Вы думаете мы сейчас увидим больше такого в бою с Фьюри, того, что он уязвим?

— Увидим! Я надеюсь, Фьюри сделает это. Что бы ни случилось, я надеюсь на победу Фьюри.

— Вы посоветуете ему метить в корпус?

— Да! Куда угодно. Прыгай на него, приятель, прыгай!