Прогноз на UFC 262. Кто станет новым чемпионом в легком весе?

В этот уикенд в США состоится серия боев UFC 262, где главным событием станет поединок Оливейры и Чендлера за вакантный титул чемпиона в легком весе. Также в рамках турнира выступит и Тони Фергюсон, который будет драться с Бенеилом Дариюшем. Тони и сам мог бы принять участие в чемпионском бою, но в прошлый раз он проиграл как раз Оливейре и теперь должен вновь ждать своего шанса.

Сейчас по оценкам аналитиков Parimatch главный претендент на победу Оливейра, эксперты дают ему 55% на успех. Кроме того, что он оказался сильнее Фергюсона, его еще и можно назвать более опытным. Пусть бразилец и младше Чендлера на четыре года. Оливейра провел 38 боев (30 побед) и начал выступать в UFC более 10 лет назад. Чендлер же пришел из Bellator только в этом году, на его счету 27 боев (22 победы).

Оливейра выиграл досрочно 7 из 8 последних боев. Не сложилось только с Фергюсоном. Он базовый борец, но в последнее время улучшил работу в стойке. Правда, удар он держит не очень. Сильная сторона Чендлера – скорость. При этом пропускает он все равно часто, хотя старается это компенсировать стойкостью. Не все у него гладко и в партере.

Оба бойца заточены на то, чтобы добывать досрочные победы. Вряд ли и этот поединок продлить больше пары раундов. Много будет зависеть от того, кто же допустит ошибку первым. Кстати, ходят слухи, что ради боя с победителем в октагон может вернуться Нурмагомедов. Но, так ли это, мы узнаем только после поединка.