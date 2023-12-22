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Дана Уайт анонсировал первые бои UFC 300
Соревнования запланированы на апрель 2024 года
Президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальных сетях сделал анонс трех поединков, которые состоятся в рамках юбилейного турнира промоушена, UFC 300. Спортивное мероприятие пройдёт в апреле следующего года.
Как сказал Уайт, бывший чемпион лиги в полутяжёлом дивизионе Иржи Прохазки (Чехия) проведёт бой с представителем Австрии Александаром Ракичем.
Бывший чемпион промоушена в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг (США) разделит октагон с бойцом полулёгкого веса Келвином Каттаром (США). А американский средневес Бо Никал сразится с соотечественником Коди Брандейджем.
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