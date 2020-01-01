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США – Финляндия и другие пары 1/4 финала ЧМ U-20
На молодежном чемпионате мира в Чехии определись все участники плей-офф.
В группе А без поражений групповой этап прошла сборная Швеции, а компанию скандинавам в четвертьфинале составят сборные Швейцарии, Финляндии и Словакии.
Из группы B в плей-офф пробились команды Канады, США, России и Чехии.
Казахстан и Германия в статусе аутсайдеров чемпионата мира в стыковом матче определят единственную команду, которая покинет элитный дивизион.
Все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира:
Швейцария – Россия
Канада – Словакия
США – Финляндия
Швеция – Чехия.
Все матчи первой стадии плей-офф пройдут в четверг, 2 января.