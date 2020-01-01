США – Финляндия и другие пары 1/4 финала ЧМ U-20

В группе А без поражений групповой этап прошла сборная Швеции, а компанию скандинавам в четвертьфинале составят сборные Швейцарии, Финляндии и Словакии.

Из группы B в плей-офф пробились команды Канады, США, России и Чехии.

Казахстан и Германия в статусе аутсайдеров чемпионата мира в стыковом матче определят единственную команду, которая покинет элитный дивизион.

Все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира:

Швейцария – Россия

Канада – Словакия

США – Финляндия

Швеция – Чехия.

Все матчи первой стадии плей-офф пройдут в четверг, 2 января.