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НХЛ: Эдмонтон обыграл Оттаву, успехи Сент-Луиса и Далласа
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Монреаль – Ванкувер – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Коламбус – Даллас – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Виннипег – Калгари – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Сент-Луис – Аризона – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Чикаго – Каролина – 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Колорадо – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Лос-Анджелес – Анахайм – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Эдмонтон – Оттава – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
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