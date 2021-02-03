  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ:  Эдмонтон обыграл Оттаву, успехи Сент-Луиса и Далласа
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ:  Эдмонтон обыграл Оттаву, успехи Сент-Луиса и Далласа

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ:  Эдмонтон обыграл Оттаву, успехи Сент-Луиса и Далласа
Новина українською

Монреаль – Ванкувер – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Коламбус – Даллас – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Виннипег – Калгари – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Сент-Луис – Аризона – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Чикаго – Каролина – 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Колорадо – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Лос-Анджелес – Анахайм – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Эдмонтон – Оттава – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Эдмонтон Ойлерз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...