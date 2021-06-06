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США разгромили Германию в матче за третье место чемпионата мира 2021
Бронза для американцев
Национальная сборная США по хоккею завоевала бронзовые награды Чемпионата мира 2021. В матче за третье место мирового мундиаля американцы победили команду Германии.
Чемпионат мира 2021. Рига
Матч за 3 место
США - Германия
6 - 1 (1-0; 4-0; 1-1)
1 период: 1-0 Воланин (05,02)
2 период: 2-0 Гарланд (06,27); 3-0 Друри (08,05); 4-0 Робертсон (11,35); 5-0 Мур (12,15)
3 период: 5-1 Битнер (09,28); 6-1 Донато (09,53)
Напомним, что сегодня в 20:15 начнется поединок за первое место ЧМ 2021 между командами Финляндии и Канады.
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