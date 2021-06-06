США разгромили Германию в матче за третье место чемпионата мира 2021

Национальная сборная США по хоккею завоевала бронзовые награды Чемпионата мира 2021. В матче за третье место мирового мундиаля американцы победили команду Германии.

Чемпионат мира 2021. Рига

Матч за 3 место

США - Германия

6 - 1 (1-0; 4-0; 1-1)

1 период: 1-0 Воланин (05,02)

2 период: 2-0 Гарланд (06,27); 3-0 Друри (08,05); 4-0 Робертсон (11,35); 5-0 Мур (12,15)

3 период: 5-1 Битнер (09,28); 6-1 Донато (09,53)