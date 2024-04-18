Сборная Украины по хоккею в дивизионе IA одержала победу над Венгрией на ЮЧМ-2024

Сборная Украины одержала в матче четвертого тура группового этапа юношеского чемпионата мира по хоккею, обыграв Венгрию со счетом 6:4.

После первого периода Украина вела в счете забросив одну шайбу. За 10 минут второго периода украинцы отличились сразу четырьмя голами, пропустив при этом один раз.

В третьем отрезке наша команда провела великолепную комбинацию, на что венгры ответили тремя шайбами. За минуту до конца Украина установила окончательный счет - 7:4, забросив шайбу в пустые ворота.

Юношеский ЧМ-2024. Дивизион IA. 4-й тур

Венгрия — Украина - 4:7 (0:1, 1:4, 3:2)