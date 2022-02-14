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НХЛ. Оттава разбила Вашингтон, Питтсбург разобрался с Нью-Джерси
Результаты матчей дня в НХЛ
Вашингтон – Оттава – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Монреаль – Баффало – 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Нью-Джерси – Питтсбург – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Даллас – Колорадо – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
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