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Сокол обыграл Кременчук и стал чемпионом Украины

Хоккей
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Интрига сохранялась до последних секунд матча

Сокол обыграл Кременчук и стал чемпионом Украины

Фото: ФХУ

Новина українською

В пятницу, 31 марта состоялся последний финальный матч плей-офф чемпионата Украины, в котором "Кременчук" принимал "Сокол". После четырех матчей счёт в серии был 2:2.

Команды начали матч осторожно и не хотели раскрываться. Такая ситуация была до конца основного времени встречи. В конце основного времени "Кременчуг" получил большинство, в том числе "5 на 3", но не воспользовался своими шансами, и встреча во второй раз в финальной серии перетекла в классический овертайм - "5 на 5" в первую заброшенную шайбу. Первый отрезок дополнительного времени не выявил сильнейшего. Уже во втором, за 5 минут до конца встречи, после сейва Кучера нападающий "Сокола" Сергей Бабинец добил шайбу в ворота соперников и принес победу своей команде.

Стоит отметить, что киевский клуб стал 14-кратным чемпионом Украины.

УХЛ. Плей-офф. Финал. 31 марта

Кременчук - Сокол 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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