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Оттава установила антирекорд НХЛ за последние семь сезонов

Хоккей

Команда проводит далеко не лучший сезон

Оттава установила антирекорд НХЛ за последние семь сезонов

Новина українською

Сегодня, 28 ноября, "Флорида Пантерз" всухую обыграла "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене "Канадиен Тайр-центр" завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

По данным StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), "Оттава" одержала четыре победы в ноябре. "Сенаторз" установили антирекорд Национальной хоккейной лиги за последние семь сезонов среди всех 31 команды, которые существовали в течение целого этого периода "Оттава" одержала наименьшее количество побед в ноябре. "Сенаторы" выиграли всего 27 раз.

В топ-8 худших команд по этому показателю также оказались "Чикаго Блэкхоукс" (29), "Баффало Сэйбрз" (30), "Монреаль Канадиенс", "Филадельфия Флайерз" (у обеих — по 31), "Аризона Койотс", "Ванкувер Кэнакс" и "Анахайм Дакс" (у всех — по 33).

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Оттава Сенаторз
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