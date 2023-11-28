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Оттава установила антирекорд НХЛ за последние семь сезонов
Команда проводит далеко не лучший сезон
Сегодня, 28 ноября, "Флорида Пантерз" всухую обыграла "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене "Канадиен Тайр-центр" завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
По данным StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), "Оттава" одержала четыре победы в ноябре. "Сенаторз" установили антирекорд Национальной хоккейной лиги за последние семь сезонов среди всех 31 команды, которые существовали в течение целого этого периода "Оттава" одержала наименьшее количество побед в ноябре. "Сенаторы" выиграли всего 27 раз.
В топ-8 худших команд по этому показателю также оказались "Чикаго Блэкхоукс" (29), "Баффало Сэйбрз" (30), "Монреаль Канадиенс", "Филадельфия Флайерз" (у обеих — по 31), "Аризона Койотс", "Ванкувер Кэнакс" и "Анахайм Дакс" (у всех — по 33).
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