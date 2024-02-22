Сокол - победитель регулярного чемпионата Украины-2023/2024

Сокол разгромил Тризуб и досрочно выиграл чемпионат Украины — 8:0.

Уже с первых минут гости контролировали ход матча и трижды отличились в первом периоде. По итогам второй двадцатиминутки на табло счёт был 0:4. В заключительном периоде Сокол окончательно снял все вопросы о победителе, забросив четыре шайбы.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом Сокол набрал 63 очка и обошел в турнирной таблице Кременчуг.

Регулярный чемпионат

Тризуб — Сокол — 0:8 (0:3, 0:1, 0:4)