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Сокол - победитель регулярного чемпионата Украины-2023/2024

Хоккей
Обновлено

Киевский клуб разгромил Тризуб

Сокол - победитель регулярного чемпионата Украины-2023/2024

ХК Сокіл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сокол разгромил Тризуб и досрочно выиграл чемпионат Украины — 8:0.

Уже с первых минут гости контролировали ход матча и трижды отличились в первом периоде. По итогам второй двадцатиминутки на табло счёт был 0:4. В заключительном периоде Сокол окончательно снял все вопросы о победителе, забросив четыре шайбы.

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Таким образом Сокол набрал 63 очка и обошел в турнирной таблице Кременчуг.

Регулярный чемпионат

Тризуб — Сокол — 0:8 (0:3, 0:1, 0:4)

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