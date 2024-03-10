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НХЛ. Вашингтон побеждает Чикаго, Детройт уступает Вегас
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Чикаго"
4 – 1 (3-0; 1-0; 0-1)
"Монреаль – "Торонто"
2 – 3 (1-0; 0-2; 1-1)
"Сан-Хосе" – "Оттава"
2 – 1 (1-0; 1-1; 0-0)
"Тампа-Бей" – "Филадельфия"
7 – 0 (4-0; 1-0; 2-0)
"Рейнджерс" – "Сент-Луис"
4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)
"Ванкувер" – "Виннипег"
5 – 0 (3-0; 1-0; 1-0)
"Вегас" – "Детройт"
5 – 3 (2-0; 0-0; 3-2)
"Лос-Анджелес" – "Даллас"
1 – 4 (1-0; 0-2; 0-2)
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