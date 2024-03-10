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НХЛ. Вашингтон побеждает Чикаго, Детройт уступает Вегас

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон побеждает Чикаго, Детройт уступает Вегас

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Чикаго"

4 – 1 (3-0; 1-0; 0-1)

"Монреаль – "Торонто"

2 – 3 (1-0; 0-2; 1-1)

"Сан-Хосе" – "Оттава"

2 – 1 (1-0; 1-1; 0-0)

"Тампа-Бей" – "Филадельфия"

7 – 0 (4-0; 1-0; 2-0)

"Рейнджерс" – "Сент-Луис"

4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)

"Ванкувер" – "Виннипег"

5 – 0 (3-0; 1-0; 1-0)

"Вегас" – "Детройт"

5 – 3 (2-0; 0-0; 3-2)

"Лос-Анджелес" – "Даллас"

1 – 4 (1-0; 0-2; 0-2)

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