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Австралия проигнорирует Олимпиаду-2020

Олимпиада
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НОК Австралии выступил с заявлением.

Австралия проигнорирует Олимпиаду-2020
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса в Австралии призвали Международный олимпийский комитет перенести Игры в Токио на 2021 год.

Австралийские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм с прицелом на то, что они состояться летом следующего года.

"Олимпиаду 2020 года нельзя проводить в июле. Это очевидно. Стресс и неизвестность из-за коронавируса очень давят на наших спортсменов.

Согласно МОК, здоровье спортсменов должно быть на первом месте. Наше решение отражает эти принципы", - говорит глава австралийской олимпийской команды Иэн Честермен.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Канаде решили не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду 2020 года.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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