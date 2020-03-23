Австралия проигнорирует Олимпиаду-2020

В связи с пандемией коронавируса в Австралии призвали Международный олимпийский комитет перенести Игры в Токио на 2021 год.

Австралийские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм с прицелом на то, что они состояться летом следующего года.

"Олимпиаду 2020 года нельзя проводить в июле. Это очевидно. Стресс и неизвестность из-за коронавируса очень давят на наших спортсменов.

Согласно МОК, здоровье спортсменов должно быть на первом месте. Наше решение отражает эти принципы", - говорит глава австралийской олимпийской команды Иэн Честермен.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Канаде решили не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду 2020 года.