Озвученные новые даты проведения Олимпийских игр 2021

Сразу несколько спортивных источников сообщают о новых датах проведения Олимпийских игр 2021 в Токио (Япония).

Так, скорее всего соревнования стартуют 23 июля, а завершатся 8 августа. Также обсуждается возможность проведения Игр весной, поскольку летом в Японии сильная жара.

Окончательное решение относительно дат будет утверждено Международным олимпийским комитетом.

Напомним, что Олимпиада 2020 должна была состояться по графику в Японии, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год позже.