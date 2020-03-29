Олимпиада
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Озвученные новые даты проведения Олимпийских игр 2021
Соревнования пройдут в июле и августе
Сразу несколько спортивных источников сообщают о новых датах проведения Олимпийских игр 2021 в Токио (Япония).
Так, скорее всего соревнования стартуют 23 июля, а завершатся 8 августа. Также обсуждается возможность проведения Игр весной, поскольку летом в Японии сильная жара.
Окончательное решение относительно дат будет утверждено Международным олимпийским комитетом.
Напомним, что Олимпиада 2020 должна была состояться по графику в Японии, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год позже.
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