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МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы НОК Беларуси

Олимпиада
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Все временные меры против НОК Беларуси сохранены

МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы НОК Беларуси

Фото: sport.segodnya.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси, а Дмитрия Баскова — на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

Также МОК сохранил все временные меры против НОК Беларуси, в том числе приостановку финансовых выплат, за исключением стипендий белорусским спортсменам и денег, связанных с подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и участием в них.

МОК просит НОК Беларуси и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации при участии белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и в окончательном отборе команды Беларуси на все Олимпийские игры.

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В статье: МОК
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