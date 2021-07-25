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Олимпиада 2020. Украинец Рейзлин поборется за бронзу в шпаге

Олимпиада
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Желаем Игорю удачи

Олимпиада 2020. Украинец Рейзлин поборется за бронзу в шпаге

UA-Футбол
Новина українською

Украинский шпажист Игорь Рейзлин проиграл в полуфинальном матче Олимпийских игр 2020. В битве за право сыграть в решающем матче турнира наш спортсмен уступил французу Ромейну Канноне.

Счет матча 15-10 в пользу победителя схватки.

Таким образом, Игорь будет иметь право побороться за бронзовую награду Олимпиады. Поединок за третье место начнется в 14:20 по киевскому времени, а соперником украинца станет итальянец Андреа Сантарелли.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Игорь Рейзлин
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