Олимпиада 2020. Украинец Рейзлин поборется за бронзу в шпаге

Украинский шпажист Игорь Рейзлин проиграл в полуфинальном матче Олимпийских игр 2020. В битве за право сыграть в решающем матче турнира наш спортсмен уступил французу Ромейну Канноне.

Счет матча 15-10 в пользу победителя схватки.

Таким образом, Игорь будет иметь право побороться за бронзовую награду Олимпиады. Поединок за третье место начнется в 14:20 по киевскому времени, а соперником украинца станет итальянец Андреа Сантарелли.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

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