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Олимпиада 2020. Украинец Рейзлин поборется за бронзу в шпаге
Желаем Игорю удачи
Украинский шпажист Игорь Рейзлин проиграл в полуфинальном матче Олимпийских игр 2020. В битве за право сыграть в решающем матче турнира наш спортсмен уступил французу Ромейну Канноне.
Счет матча 15-10 в пользу победителя схватки.
Таким образом, Игорь будет иметь право побороться за бронзовую награду Олимпиады. Поединок за третье место начнется в 14:20 по киевскому времени, а соперником украинца станет итальянец Андреа Сантарелли.
Напомним, что ранее Елена Костевич
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