Олимпиада-2020. В среду в Токио разыграют 23 комплекта медалей

По ходу пятого соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио своих обладателей найдут 23 комплекта медалей в дзюдо, плавании и других видах спорта.

Украинцы в среду на медали Игр претендовать не будут, а все внимание стоит переключить на теннисные корты. В 05:00 по Киеву Элина Свитолина в четвертьфинале одиночного разряда сыграет с Камилой Джорджи, параллельно свой матч 1/4 финала проведут и сестры Киченок, соперницами которых станут россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина.

Полный перечень медальных событий среды (время местное/по Киеву)

09:18 (03:18) Академическая гребля (женщины, мужчины - двойка парная, четверка распашная без рулевого)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - баттерфляй - 200 м, вольный стиль 4х200 м, женщины - вольный стиль 200 м и 1500 м, комплексное плавание 200 м)

11:30 (03:18) Велоспорт (женщины и мужчины - шоссейные гонки с раздельным стартом)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, мужчины)

16:30 (10:30) Регби (мужчины)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 70 кг, мужчины 90 кг)

17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, индивидуальное первенство)

18:30 (12:30) Фехтование (мужчины - командная сабля)

19:15 (13:15) Спортивная гимнастика (мужчины - индивидуальное многоборье)

19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 73 кг)

20:45 (14:45) Баскетбол 3х3 (мужчины, женщины)

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