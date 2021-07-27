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Олимпиада-2020. В среду в Токио разыграют 23 комплекта медалей
Украина отдыхает
фото - olympics.com
По ходу пятого соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио своих обладателей найдут 23 комплекта медалей в дзюдо, плавании и других видах спорта.
Украинцы в среду на медали Игр претендовать не будут, а все внимание стоит переключить на теннисные корты. В 05:00 по Киеву Элина Свитолина в четвертьфинале одиночного разряда сыграет с Камилой Джорджи, параллельно свой матч 1/4 финала проведут и сестры Киченок, соперницами которых станут россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина.
Полный перечень медальных событий среды (время местное/по Киеву)
09:18 (03:18) Академическая гребля (женщины, мужчины - двойка парная, четверка распашная без рулевого)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - баттерфляй - 200 м, вольный стиль 4х200 м, женщины - вольный стиль 200 м и 1500 м, комплексное плавание 200 м)
11:30 (03:18) Велоспорт (женщины и мужчины - шоссейные гонки с раздельным стартом)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, мужчины)
16:30 (10:30) Регби (мужчины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 70 кг, мужчины 90 кг)
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, индивидуальное первенство)
18:30 (12:30) Фехтование (мужчины - командная сабля)
19:15 (13:15) Спортивная гимнастика (мужчины - индивидуальное многоборье)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 73 кг)
20:45 (14:45) Баскетбол 3х3 (мужчины, женщины)
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