Костевич идет 6-й в квалификации в стрельбе из пистолета с 25 м

Четырехкратная медалистка Олимпийских игр Елена Костевич на 6-м месте завершила первую часть квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 25-метровой дистанции.

Для попадания в финал Костевич нужно остаться в топ-8.

Вторая часть квалификации пройдет 30 июля в 3:00 по киевскому времени. Финал – в 8:00.

Елена Костевич на Олимпийских играх 2012 года в этом упражнении завоевала бронзу.

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