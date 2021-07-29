  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Костевич идет 6-й в квалификации в стрельбе из пистолета с 25 м
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костевич идет 6-й в квалификации в стрельбе из пистолета с 25 м

Олимпиада
(1 голосов)

Есть все шансы на финал

Костевич идет 6-й в квалификации в стрельбе из пистолета с 25 м

Новина українською

Четырехкратная медалистка Олимпийских игр Елена Костевич на 6-м месте завершила первую часть квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 25-метровой дистанции.

Костевич идет 6-й в квалификации в стрельбе из пистолета с 25 м - изображение 1

Для попадания в финал Костевич нужно остаться в топ-8.

Вторая часть квалификации пройдет 30 июля в 3:00 по киевскому времени. Финал – в 8:00.

Елена Костевич на Олимпийских играх 2012 года в этом упражнении завоевала бронзу.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

<p>Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому<strong> <a href="https://t.me/uafootballcom_sport" rel="nofollow" target="_blank">телеграм-каналі</a></strong>!</p>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Елена Костевич пулевая стрельба Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...