Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костевич идет 6-й в квалификации в стрельбе из пистолета с 25 м
Есть все шансы на финал
Четырехкратная медалистка Олимпийских игр Елена Костевич на 6-м месте завершила первую часть квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 25-метровой дистанции.
Для попадания в финал Костевич нужно остаться в топ-8.
Вторая часть квалификации пройдет 30 июля в 3:00 по киевскому времени. Финал – в 8:00.
Елена Костевич на Олимпийских играх 2012 года в этом упражнении завоевала бронзу.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
<p>Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому<strong> <a href="https://t.me/uafootballcom_sport" rel="nofollow" target="_blank">телеграм-каналі</a></strong>!</p>
Популярное сейчас
- TMW: Дженоа заплатит за Супрягу 10 млн евро
- ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба побеждает, вылет Селтика и Галатасарая
- Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом не очень хорошая. Завтра будем решать, что делать дальше
- На её месте могла быть Харлан. Позднякова – олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Новости по теме
- 07:40 Весь спорт Костевич – первый знаменосец Украины с медалью на Олимпиаде
- 00:30 Весь спорт Задолго до Белодед. Какими были первые медали украинцев на Олимпийских играх?
- 17:10 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить