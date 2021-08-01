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Гордость нашей страны: Свитолина и Романчук залепили совместное фото

Олимпиада
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Мы вами гордимся

Гордость нашей страны: Свитолина и Романчук залепили совместное фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, бронзовый призер ОИ 2020 Элина Свитолина и двукратный (серебряный и бронзовый) призер ОИ 2020 по плаванию Михаил Романчук сделали совместное фото после церемонии награждения нашего спортсмена. Соответствующее фотографию Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Гордость нашей страны: Свитолина и Романчук залепили совместное фото - изображение 1

Напомним, что украинец Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады 2020.

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В статье: Элина Свитолина Михаил Романчук
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