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Гордость нашей страны: Свитолина и Романчук залепили совместное фото
Мы вами гордимся
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, бронзовый призер ОИ 2020 Элина Свитолина и двукратный (серебряный и бронзовый) призер ОИ 2020 по плаванию Михаил Романчук сделали совместное фото после церемонии награждения нашего спортсмена. Соответствующее фотографию Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что украинец Хижняк
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