Украинка Черкасова – в полуфинале Олимпиады в Токио

Украинская борчиха Алла Черкасова вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 68 кг.

Черкасова убедительно выиграла обе схватки – в 1/8 финала чемпионка мира 2018 года разгромила Агнешку Вещек из Польши (11:0), а в четвертьфинале прошла немку Анну Шель (6:0).

За место в финале Олимпиаде Черкасова поспорит с действующей чемпионкой мира из США Тамирой Менса-Сток.

Полуфинальный бой Аллы Черкасовой в Токио состоится в 12:15 по киевскому времени.

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