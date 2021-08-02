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Украинка Черкасова – в полуфинале Олимпиады в Токио

Олимпиада
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До медали всего одна победа

Украинка Черкасова – в полуфинале Олимпиады в Токио

Новина українською

Украинская борчиха Алла Черкасова вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 68 кг.

Черкасова убедительно выиграла обе схватки – в 1/8 финала чемпионка мира 2018 года разгромила Агнешку Вещек из Польши (11:0), а в четвертьфинале прошла немку Анну Шель (6:0).

За место в финале Олимпиаде Черкасова поспорит с действующей чемпионкой мира из США Тамирой Менса-Сток.

Полуфинальный бой Аллы Черкасовой в Токио состоится в 12:15 по киевскому времени.

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В статье: Алла Черкасова Олимпийские игры 2020
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