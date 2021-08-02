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Украинка Черкасова – в полуфинале Олимпиады в Токио
До медали всего одна победа
Украинская борчиха Алла Черкасова вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 68 кг.
Черкасова убедительно выиграла обе схватки – в 1/8 финала чемпионка мира 2018 года разгромила Агнешку Вещек из Польши (11:0), а в четвертьфинале прошла немку Анну Шель (6:0).
За место в финале Олимпиаде Черкасова поспорит с действующей чемпионкой мира из США Тамирой Менса-Сток.
Полуфинальный бой Аллы Черкасовой в Токио состоится в 12:15 по киевскому времени.
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