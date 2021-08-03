Олимпиада-2020: Венгрия и США берут золото в борьбе

Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 77 кг стал венгр Тамаш Лёринг, который в финале со счетом 2:1 победил Акжола Махмудова (Киргизия). Бронзу разделили Сохеи Ябику (Япония) и Рафик Гусейнов (Азербайджан).

В категории до 91 кг равных не было представителю ОКР Мусе Евлоев. Россиянин в финале со счетом 5:1 одолел Артура Алексаняна из Армении. Третье место у Тадеуша Михалика (Польша) и Мохаммада Хади Сарави (Иран).

У женщин олимпийской чемпионкой в категории до 68 кг стала обидчица Аллы Черкасовой Тамира Марианна Сток Менса. Американка в финале со счетом 4:1 победила Блессинг Оборудуду (Нигерия).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!