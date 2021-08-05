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Старикова и Басова вышли в полуфинал Олимпиады
Есть шанс на медаль в велотреке
фото - Reuters
Елена Старикова заняла второе место в четвертьфинальном заезде в кейрине и вышла в 1/2 финала. Украинка является действующей чемпионкой Европы в этой дисциплине.
Любовь Басова в своем заезде стала четвертой и также квалифицировалась в следующий раунд соревнований.
Ориентировочно в 11:00 по киевскому времени Старикова и Басова стартуют в полуфинальном заезде.
Старикова и Басова пытаются принести Украине первую медаль в велотреке с 2008 года, когда Леся Калитовская завоевала бронзу в гонке преследования.
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